今年中華電信謝國城盃全國少棒及青少棒錦標賽將分別於3、4月在棒球在台東縣開打。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣自去年起每年作為謝國城盃全國賽場地，今年的中華電信謝國城盃全國少棒及青少棒錦標賽將分別於3、4月在棒球的原鄉台東縣開打，奪下冠軍的球隊，將獲得參加世界少棒聯盟亞太區錦標賽的資格，若擊敗亞洲列強，將代表亞太區前往美國挑戰世界冠軍。

中華電信謝國城盃全國少棒及青少棒錦標賽由台東縣政府、台灣世界少棒聯盟（TLLB）、及謝國城棒球文教基金會共同主辦。台東縣政府表示，今年度謝國城盃全國少棒賽將於3月18至26日舉行，青少棒賽則於4月8至16日舉辦。

其中，中華電信謝國城盃少棒共計15縣市參賽，謝國城盃青少棒則還在報名中，今年將有離島縣市參賽，包含金門縣及澎湖縣「離島新兵」的加入，為比賽增添更多可看性，初登板也備受矚目。

縣長饒慶鈴表示，台東縣不但從去年起每年作為謝國城盃全國賽場地，辦理國手選拔賽，7月也爭取到職棒賽事的舉辦，延續「台東棒球故鄉」的美名，希望所有選手勇於追求夢想，並享受在台東的比賽，縣府也將持續帶動棒球運動觀光產業。

今年中華電信謝國城盃全國少棒及青少棒錦標賽將分別於3、4月在棒球在台東縣開打。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

這屆台東縣少棒及青少棒代表隊分別由紅葉國小及卑南國中取得縣代表權，屆時歡迎鄉親蒞臨球場一起為小將加油。今年的中華電信謝國城盃少棒、謝國城盃青少棒，相關賽事及轉播訊息將於TLLB粉絲團（https://reurl.cc/06YAqk）及官網（https://www.tllb.org.tw）公布。

教育處指出，台灣世界少棒聯盟自2022年起，開始承接世界少棒聯盟（LLB）相關會務，去年首度在台東舉辦2個層級選拔賽，拿下少棒冠軍的台北市福林國小，於亞太區賽事擊敗地主韓國前進世界賽，勇奪季軍，寫下台灣近12年最佳成績；獲得青少棒冠軍的台中市中山國中，在世界賽中以全勝之姿拿下冠軍，為過去11屆來台灣第8度在這項賽事奪冠。