立院昨（21）日三讀通過了預算3800億元的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》。對此，前立委沈富雄痛批，民進黨為了通過此案，在立院中拉布條的行為，是現代議會政治「最卑劣、最惡質的代表作」。

圖為民進黨立委們拉著在立法院議場合影。（中時資料照，張鎧乙攝）

沈富雄今在臉書發文表示，他認為這一次的「大撒幣行為」，具有4個特點，分別為：1.短視且短線操作：純粹為了下一次選舉，而非「下一個世代；2.杯水車薪：因為需要6000元救急的人，早應該納入社會安全網。

3.緩不濟急：全球解封後，經濟復甦靠的是消耗庫存及報復性消費，現在才發這一點錢，是「急驚風遇到慢郎中」；4.一次性速食式的消費無助永續與韌性的養成。

另外，沈富雄透露，若自己是主政者，會把3800億元用於應對少子化的危機，「從第二胎起，每胎一次實發現金100萬元。」他提到自己當年從國外返台時，每年有35萬新生兒，但到了去年剩下約14萬，30年後更可能少於10萬，到時候誰來當兵、打火、念大學？

沈富雄認為，必須一次補償女性因生養一胎，一輩子所遭遇的損失，因為少子化是一個複雜的問題，原因也很多，而「錢」雖不是造成唯一的原因，卻是主要原因，「現今各種優惠，因為支離破碎，所以無效。」