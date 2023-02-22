民進黨團今召開輿情回應記者會。（翻攝自民進黨團FB）

近期國內陷入缺蛋荒，農委會主委陳吉仲也對此道歉。民進黨團幹事長鄭運鵬今受訪時再列出會缺蛋的3個問題與外界說明，副幹事長洪申翰則希望在野黨可以支持疫後特別條例中的經濟韌性部分，大家一起解決問題。

鄭運鵬表示，現在缺蛋的狀況比農委會預期嚴重，是因為有3個狀況，第一是需要時段上調配，尤其是北台灣、台北市，早上買得到，下午供貨來不及，這需要行政院處理；第二是調配區域，出了雙北比較沒有缺蛋狀況，所以在供貨上，協調相關運輸或畜牧業蛋農來調配區段及時段；第三是禽流感狀況，全世界包含台灣都比預期來得嚴重。

鄭運鵬說，解決方式除了調配時段以外，現在也有要專案進口雞蛋，黨團會請衛福部在專案許可上進口，可以盡量快一點配合。再者，農委會也做長期規劃，要把種雞做更大量引進；最後政府要處理供需面，包含要照顧雞農、蛋農，也要維持足量與供貨穩定。

鄭運鵬解釋，現在較無法掌握的就是禽流感狀況，再來是氣候，今年台灣冷的時間點跟往年不一樣，天氣冷雞就不會下蛋，母雞有生蛋環境的問題，陳吉仲已經說明了很多因素，也表達誠摯歉意，希望在短期專案進口上與長期種雞引進計畫配合，讓國人都能安心。

副幹事長洪申翰補充，大家都知道這波雞蛋供應不足，從去年能源、糧食價格漲，到氣候與禽流感種種原因，對此也在疫後特別條例中也有編列禽舍現代化，對養雞場控溫、環境因素，讓產蛋能更加穩定，這也是為何在疫後條例中特別編列相關經費。

洪申翰呼籲在野黨，大家正在一起解決問題，在野黨先前還說不想要讓政府做除了發現金外的經濟韌性方案，希望這次在野黨可以一起支持，不要持過去阻擋的態度。