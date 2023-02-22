為了解決高通膨問題，各國央行從去年開始進入升息循環，使得市場景氣出現反轉，經濟衰退隱憂浮現，晶片業也面臨嚴峻挑戰。專家表示，許多半導體廠商雖看好大陸經濟復甦能提高市場需求，但美國強力制裁增加不確定性，業者的信心大受打擊。

環球時報報導，全球晶片業低迷的狀況已經開始反映在財報上，除了美國制裁大陸晶片業的衝擊外，全球低迷的景氣及歷史性的高通膨等都是造成半導體產業疲弱的主因。

資深分析師Jihua Ma提到，許多半導體大廠押注大陸經濟反彈能帶動市場需求，然而，由於美國制裁帶來的不確定性大幅增加，導致他們很多人缺乏信心，不敢在新產能上投入太多資源。

大陸獨立分析師Liang Fu也說，「去年上半年晶片荒，讓許多廠商擔心供應鏈中斷，囤了超過6個月的庫存，但是反轉來得很快，經濟壓力削弱消費者支出的意願，電子產品的需求疲軟，許多半導體企業的收入也出現歷史性的下滑。」

市場研調機構Canalys分析師Amber Liu也用一句話說明全球經濟現況，「2023年將是艱難的一年，許多經濟觀察指標都顯示，全球經濟衰退的風險越來越大。」