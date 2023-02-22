國道客運9026路線近期爭議不斷，基隆市長謝國樑及立法委員蔡適應都希望公路總局能夠加強督促及輔導業者。（張志康攝）

基隆市長謝國樑表示，希望監督中央機關的民代予以協助，一起解決通勤民眾久候的問題。（張志康攝）

由基隆市安樂區開往台北市南港轉運站的國道客運9026路線，近來因為尖峰時間常發生民眾上不了車等問題，引發爭議。基隆市長謝國樑與立法委員蔡適應22日也針對這個議題隔空交火，要求公路總局解決通勤族的困境。

謝國樑22日上午7時，在基隆市交通處長王圳宏陪同下，在長庚醫院站與通勤族一起等車，坐到南港轉運站。謝國樑強調，國道客運新路線核定及營運業者變更，主要由公路總局負責，希望公路總局協助業者解決9026班次問題，同時希望監督中央機關的民代予以協助，一起解決市民搭車久候的問題。

謝國樑強調，業者不應脫班，只要沒依規定行駛，市府要求公路總局應開罰輔導，維護通勤族權益。

立法委員蔡適應指出，9026路線的營運業者接手以來，有許多嚴重問題，他要求公路總局嚴加監督、積極輔導。（張志康攝）

立法委員蔡適應22日在提到這個話題時則表示，近日他和服務處都接獲民眾的陳情，他21日也與公路總局副局長張舜清在立院召開協調會。蔡適應指出，接手9026路線的福和客運有三個主要問題，包括嚴重脫班、自己創造路線以及打算延駛南港轉運站等。

蔡適應表示，公路總局針對前兩項問題，允諾將會予以裁罰。但關於延駛南港轉運站部分，截至昨日為止，公路總局還沒有收到相關申請。

蔡適應指出，基於福和客運過去的紀錄，其實沒有什麼信心，他請公路總局嚴加督促業者。他認為，福和客運只要做到不脫班，就能滿足大多數通勤族的需求，依現行規定，福和應該在這條路線上有21個司機，但到目前為止都不足額，才會導致脫班，他也要求公路總局積極輔導，希望能在近期順利改善。