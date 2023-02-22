由基隆市安樂區開往台北市南港轉運站的國道客運9026路線，近來因為尖峰時間常發生民眾上不了車等問題，引發爭議。基隆市長謝國樑與立法委員蔡適應22日也針對這個議題隔空交火，要求公路總局解決通勤族的困境。
謝國樑22日上午7時，在基隆市交通處長王圳宏陪同下，在長庚醫院站與通勤族一起等車，坐到南港轉運站。謝國樑強調，國道客運新路線核定及營運業者變更，主要由公路總局負責，希望公路總局協助業者解決9026班次問題，同時希望監督中央機關的民代予以協助，一起解決市民搭車久候的問題。
謝國樑強調，業者不應脫班，只要沒依規定行駛，市府要求公路總局應開罰輔導，維護通勤族權益。
立法委員蔡適應22日在提到這個話題時則表示，近日他和服務處都接獲民眾的陳情，他21日也與公路總局副局長張舜清在立院召開協調會。蔡適應指出，接手9026路線的福和客運有三個主要問題，包括嚴重脫班、自己創造路線以及打算延駛南港轉運站等。
蔡適應表示，公路總局針對前兩項問題，允諾將會予以裁罰。但關於延駛南港轉運站部分，截至昨日為止，公路總局還沒有收到相關申請。
蔡適應指出，基於福和客運過去的紀錄，其實沒有什麼信心，他請公路總局嚴加督促業者。他認為，福和客運只要做到不脫班，就能滿足大多數通勤族的需求，依現行規定，福和應該在這條路線上有21個司機，但到目前為止都不足額，才會導致脫班，他也要求公路總局積極輔導，希望能在近期順利改善。
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