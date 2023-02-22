大陸頂端新聞用戶端22日報導，旅美大貓熊樂樂離世兩天後，美國孟菲斯動物園於當地時間2月3日發布樂樂離世聲明。據悉，同在美國孟菲斯的大貓熊丫丫健康狀況令人擔憂，有在美志工透露，丫丫目前除了大面積皮膚病、疑似營養不良、拉肚子，還伴隨著刻板行為。中國大陸駐美國使館發言人表示：「中國專家組將赴美調查死因。」知情人士20日稱，中國動物園協會工作人員透露，「按照此前計畫，相關專家已出發去往美國，如果手續辦理順利，丫丫將提前回國。」

此前備受網友關注的旅美大貓熊樂樂2月1日突然離世，讓志工掛心同在孟菲斯動物園僅剩的旅美大貓熊丫丫的健康狀況。

知情人士透露，目前中國動物協會已派遣專家出發前往美國，主要目的是協商大貓熊丫丫回國的相關事宜。「中動協工作人員稱，如果按照此前制定的計畫，專家目前已經出發去往孟菲斯動物園，但專家具體每天的行程他們並不掌握，按照因公出差的相關規定，預計專家會去5－7天，不過也要根據調查情況來決定具體的安排。」

據上述工作人員解釋，此次專家前往美國孟菲斯動物園，按照計畫首先會檢查大貓熊丫丫身體健康狀況，並給出孟菲斯動物園關於大貓熊飼養管理的建議。「此次中動協派往孟菲斯動物園的專家方向為獸醫以及飼養方向，配置比較齊全。目前尚不清楚丫丫、樂樂所屬的北京動物園和上海動物園的具體安排。」

內部人士說，丫丫若回國，應該會先去往北京動物園。

樂樂忽然離世消息一出，大陸不少網友掛心：丫丫是否仍需要等到4月合同到期，才能返回中國大陸？目前丫丫身體健康狀況已出現問題，能否接回國醫治照看？

對此，知情人士講述，旅美大貓熊返華，一定是需要辦理完成所有的相關手續之後，才能將回國提上日程。「也就是說，如果4月7日合同到期前，能把丫丫回國的所有手續辦理完成，能按時回國，甚至是提前回國都是有可能的。」

不過，也有中動協工作人員表示，若不出意外，丫丫最遲也是按4月7日約定日期返華。

2003年4月，作為中美共同保護和研究大貓熊計畫的一部分，來自上海動物園的雄性大貓熊樂樂和來自北京動物園的雌性大貓熊丫丫乘坐飛機抵達孟菲斯，開始了旅美生涯，讓孟菲斯動物園成為全美第四家擁有貓熊的動物園。

2013年，兩隻貓熊為期10年的租借期結束後，孟菲斯動物園與中國動物園協會簽訂協定，將租借期再延長10年。

旅美近20年，回國倒計時2個月，樂樂卻突然離世，終年25歲，孟菲斯動物園方稱樂樂的死因「尚未確定」，正在調查。2月4日，中國駐美國使館發言人就大貓熊樂樂離世答記者問時表示，中方專家組將赴美調查死因。

兩隻大貓熊步入老年期，伴隨著身體機能日益下降，需要園方以及中方更多的關注和照拂。事實上早在今年1月3日，中國動物園協會就曾表示，盡管在美國孟菲斯動物園開展合作的兩隻大貓熊丫丫和樂樂得到園方悉心照顧，但由於進入老年期，且丫丫患有皮膚病，中國動物園協會已與美方積極協商，盡早接回兩隻大貓熊。

直至今日，孟菲斯動物園悼念樂樂的窗口依然擺滿鮮花，花上的悼詞寫道：樂樂，姨姨們會接你回家，願你來世健康喜樂。