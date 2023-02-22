花蓮縣議會今宣布籌設「議政諮詢委員會」，由縣議員謝國榮擔任執行長，他提到設置要點與組織架構，包括各議員、聘顧問，13鄉鎮市設召集人，議會秘書長陳德惠認為，縣政議題不一定要有黨派之分，因此可透過這個平台，將地方建設需求與基層意見彙整，由議會提案向縣府提出建言，擴大監督力量、回應最新民意。

去年9合1選舉，地方首長與民意機關選出新民意，為增進地方議事效率，包括鳳林鎮代表會、光復鄉代表會、瑞穗鄉代表會、萬榮鄉等代表會到議會請益交流團，因此達成共識籌備「花蓮縣議政諮詢委員會」，盼多一個民意管道。

花蓮縣議會今開闢議政諮詢委員會辦公室，由無黨籍資深議員謝國榮擔任執行長，議會秘書長陳德惠與主管到場，謝國榮、陳德惠提到組織架構，由議長張峻為主委，議員擔任委員、13鄉鎮市聘請召集人、顧問，提供意見交流、廣納善言、針貶時弊，委員均為無給職，希望大家一同來關心地方發展。

陳德惠強調，委員會將關注公共政策，並視需要召開委員會或地方座談，決議事項納入議員建議案，在議會提案，建請縣政府執行，如此可增加與縣民的直接聯繫，結合跨府會、跨黨籍的協作，解決縣內民生建設等相關問題。

謝國榮說，「花蓮縣議會議政諮詢委員會」即日起進行籌備作業，按設置要點逐步展開工作。

花蓮縣議會共32席議員，國民黨、民進黨、無黨籍設有黨團辦公室，現行已有溝通協調機制，諮詢委員會設置功能是否出現重疊？陳德惠強調，咨詢委員會主要強化監督機制，更是回應民意所需，縣政議題上也可不分黨派。組織成立後，未來若出現障礙困境都可逐步修正改進。