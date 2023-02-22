土耳其日前才發生規模7.8強震，造成嚴重傷亡，周一晚間又發生規模6.3極淺層強震，蔡英文總統今天在臉書分享一盒噴有土耳其國旗的蘭花照片，再度表達對土耳其的關懷，並強調，台灣民間持續透過捐贈物資及善款，為土耳其當地的救災及後續的重建，盡一分心力。

土耳其周一晚間發生規模6.3極淺層強震，再度造成傷亡。蔡英文在臉書表示，這個月初，發生在土耳其的強震，造成當地嚴重災情。總統府收到來自台灣蘭花產銷發展協會，以紅白色調噴染出的土耳其國旗蘭花。「我想跟大家分享這盆蘭花，這代表著台灣對土耳其的關心」。

她說，這幾天，土耳其再次發生規模6.4地震，台灣民間持續透過捐贈物資及善款，為土耳其當地的救災及後續的重建，盡一分心力「願土耳其一切平安」、「Taiwan Can Help」。

蔡英文也不忘宣傳2023年「台灣國際蘭展」將在3月4日開幕，她邀請大家到台南走走，一起欣賞台灣花農用心栽種的蘭花。