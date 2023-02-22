華南銀行因應人生不同階段分別推出三種不同安養信託模式，首先青壯年時期累積財富讓退休金持續長大的「退休金長大方案信託」，在資產累積過程中，投資所得的利息與資本利得都將匯入信託專戶，簽約時收取簽約金，信託尚未開始撥款給付前，僅收一半信託管理費。

第二種保障退休前資產安全的「預開型安養信託」，在預定退休年齡前將資金以不定期不定額之方式存入信託專戶，預先協助客戶資產保全避免被詐騙之疑慮，在信託尚未開始撥款給付前僅收簽約金，毋須收信託管理費。

最後一種為「退休安養信託」由退休族群簽約後立即生效，協助退休後資產適當的規劃運用，包括日常生活所需、醫療照顧、失智失能照護等，避免老年生活無人照顧。因此民眾可檢視自身需求，依照不同階段與華南銀行訂定安養信託契約，預約美好未來的管理機制。

安養信託可委由自己信賴的親人擔任信託監察人，任何人如果想要改變合約原訂的財產運用方式，都必須經由信託監察人的同意，確保信託資金專款專用，協助監督受託人執行信託事務，確保獲得完整信託保障。

華南銀行除已連續五年獲金管會評選為「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」績效優良銀行，更獲得「第1期信託業推動信託2.0計畫評鑑」-安養信託獎之肯定。