香港特區政府22日發表了新一份財政預算案。根據《南方都市報》引述香港特區政府財政司司長陳茂波宣佈，將會向符合資格的18歲或以上的香港永久性居民及新來港人士，分兩期發放總額5000港元電子消費券。另外通過不同入境計畫在港居住、來港升學的符合資格人士，則會發放總額一半也就是2500港元的消費券。

陳茂波表示，香港特區政府在過去兩年推行了兩輪消費券計畫，分別向超過600萬名符合資格的市民發放過5000與1萬港元的電子消費券，社會反應正面。陳茂波稱，考慮了當前經濟、社會民生及特區政府財政狀況後，今年港府會再向每名符合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士分兩期發放總額5000港元的電子消費券。

陳茂波指出，為了儘快發放消費券，特區政府會先通過2022年計畫的登記資料，在今年4月發放首批3000港元的消費券給符合資格人士，剩餘金額會與新符合資格人士一起在年中發放。