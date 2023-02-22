新北市教育局連續3年獲教育部舉辦全國「2022年海洋教育推手獎」的「地方政府獎」；「校園掃具美感改造計畫」也獲台灣知名設計媒體《Shopping Design》評選「2022 Taiwan Design Best100」年度設計獎肯定；新北校園通APP則榮獲「2022雲端物聯網創新獎」，今在市政會議將3獎獻獎給新北市長侯友宜，分享榮耀。

教育局整合跨局資源，協同31所藍星學校朝「在地深化、多元教育、全面推廣」，實踐海洋教育五大主題課程，連續3年獲教育部舉辦全國「2022年海洋教育推手獎」的「地方政府獎」。

對於「校園掃具美感改造計畫」也獲獎，教育局長張明文指出，美感力是孩子必備的基本競爭力，而最好的美感教育應該融入日常生活中。新北市自2021年起推動新美學跨域計畫，以課程、體驗、場館及情境四面向深化美感教育，在新課綱強調跨域整合的脈絡下，推動多元美感教育，讓美感薰陶從課本延伸至教室、校園環境，甚至是社區及大自然，期許新北的孩子們，在生活中逐步養成美感力！

新北校園通APP則以多元雲端服務、打造雲教室及數據治理為開發主軸，超過20項功能貼近親師生需求；並且涵蓋各級學制，從幼兒園、國小、國中到高中職學校的親師生都可使用，下載次數已突破46萬人次、即將邁向50萬大關，新北市教師皆已綁定，超過20萬家長使用。