這檔新商品的推出，使合庫的高資產業務在多項指標均再創新里程碑。對此合庫說明，本次推出的為「外幣結構型金融債券」，特別針對高資產客戶穩定收益的資產配置需求，設計兩檔連結利率區間的外幣結構型金融債券，並以2、5年期為標的，分別為2年期第1年固定配息，5年期第1、2年固定配息，後續年期皆依連結標的採區間計息，兩檔皆為美元計價，到期100％美元保本，為境內掛牌高資產客戶專屬債券利率最優水準。

對於這檔商品熱銷，合庫指出，在通膨降溫及升息趨緩預期下，正是投資布局此兩檔債券的好時機，因此高資產客戶數及投資金額都因此大增。

透過境內外廣大營運據點的優勢，搭配大數據分析精準分群經營，合庫銀行今年將以財管2.0與信託2.0列為兩大發展重點；對此合庫也指出，自高資產業務自開辦以來，合庫在策略上不僅嚴選商品、致力提供國際級私銀商品，同時獨創主題式境外結構型商品模組，上述的「外幣結構型金融債券」就是最新代表作，精選優質投資標的，靈活彈性應對金融市場變化，以滿足高資產客戶多樣化需求。