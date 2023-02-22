對於前立委蔡正元指出，美國總統拜登脫口有「毀滅台灣計劃」，行政院長陳建仁今（22）日強調此為不實報導，台美關係現在是史上最好。

蔡正元21日分享美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森（Garland Nixon）的推特發文，文中指出白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，拜登竟回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計畫就知道」。

陳建仁22日出席勞動部喬遷典禮，媒體問及蔡正元分享美國廣播主持人推文，指出拜登有毀滅台灣計畫，這是大陸對台認知戰嗎？是否想破壞台美關係？

陳揆說，總統蔡英文上任以來，台美關係達到歷史最好，在這段期間有些不實報導，請大家不要輕信謠言，這些假訊息需要經過理智的判斷、不要輕信；台美關係到現在是史上最好，「我們要有信心。」

對於蛋荒持續，農委會主委陳吉仲昨向消費者致歉，另外對於缺蛋的情況，郭台銘也喊話陳建仁，希望他替民眾解決問題；也有立委表示，連離行政院最近的超市也缺蛋，呼籲陳去視察。

對此，陳揆說，由於禽流感還有季節氣候變遷的關係，最近雞蛋的供應沒有趕上需求，他已在日前請行政院副院長鄭文燦還有陳吉仲多多改進。

陳揆說，目前所做的方式，除了加強雞蛋的橫向調度，也會推動飼料玉米的減稅，從4月1日延長減免5％的玉米營業稅到6月底，而且同時加強禽流感的防範，改善雞舍的設備，避免禽流感的感染。更重要的，加強國外雞蛋的進口，給加工業者能夠有足夠的原料，會從各個方面，來達到雞蛋在市場上供需的均衡，這個現象到3月初就會有所緩解。

陳揆強調，在這段期間讓大家有缺蛋的現象，會加強來辦理，使得大家能夠受到的影響減到最小。