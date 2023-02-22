國內再陷缺蛋危機，中廣董事長趙少康今批，缺蛋已近3年，陳吉仲從農委會副主委到主委幹了7年，連缺蛋的問題都沒辦法解決，顯見這個政府很無能。對陳以禽流感解釋，趙質疑，禽流感也不是只有台灣有，這是季節性疾病，不能防治？

趙少康揶揄，也許行政院副院長鄭文燦到去去就有蛋了，像鄭到超市去，蛋架就滿的，「鄭文燦比母雞還厲害」，到哪去滿坑滿谷都是蛋，這笑話嘛，什麼時代還玩這個遊戲，丟人丟死了。

趙少康分析，之所以造成目前缺蛋、高蛋價情形，應是因為去年選舉，陳吉仲怕選舉前漲蛋價，所以壓蛋價；選舉完就是過年，陳吉仲又怕老百姓不買，又壓蛋價，但雞蛋供應是市場供需關係。

趙少康說，每天需要多少蛋、可供多少蛋，都是已知數目，農委會要去平衡，如今不能平衡，又不能解決禽流感發生、增加蛋雞數量、進口足夠的蛋來因應，就是無能。

趙少康表示，農業就是一個循環，陳吉仲在農學院當教授不懂？雞蛋漲價蛋農就會多生產雞蛋，雞蛋生產多蛋價就會下跌；不漲價雞農就不養，政府又不進口，最後蛋價一定漲，要硬壓壓不住，也不能硬壓，愈壓民怨愈大。