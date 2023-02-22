花蓮阿美族文化村初代皇后許月圓歡慶「Vakway祖先塑像」回家，今天特別獻唱「迎賓歌」，儘管已高齡72歲，但歌聲毫無變化，依然悅耳動人、風韻猶存，獲得全場喝采。（羅亦晽攝）

花蓮阿美族文化村初代舞者們，儘管已高齡70、80歲，仍特別獻上「迎賓舞」，歡迎「Vakway祖先塑像」回家。（羅亦晽攝）

花蓮阿美族文化村中生代舞者們，以「竹節舞」歡迎「Vakway祖先塑像」回家。（羅亦晽攝）

花蓮阿美族文化村青年舞者們，以「小鼓舞」歡迎「Vakway祖先塑像」回家。（羅亦晽攝）

花蓮吉安鄉長游淑貞（左）今獻上感謝狀給阿美文化村董事長林國貴（中），感謝他割愛成全，將「Vakway祖先塑像」轉贈公所以延續其精神風華。（羅亦晽攝）

60年前曾是花蓮縣吉安鄉南昌村娜荳蘭部落地標的「Vakway祖先塑像」，歷經火災及時代變遷等因，漂泊30多年逐漸黯淡，由於塑像可謂部落文化寶藏，經吉安鄉公所與各界奔走，今在老中青三代族人的歌舞祝福下，順利返回故里，並佇立在吉安火車站前，未來將成花蓮新地標，讓更多旅人認識地方的昔日風華。

高約5米的「Vakway祖先塑像」，過去因電影「黑森林」拍攝所需而建置，並放在1963年於南昌村開幕的阿美文化村內，位置近吉安火車站，旅外族人只要搭火車見高聳塑像，就知道「家到了」，不過文化村1988年因一場無情祝融，與塑像被迫遷移至仁安村近花蓮溪出海口，近年受時代變遷及疫情影響吹熄燈號，塑像因此黯淡，去留飽受關注。

由於「Vakway祖先塑像」曾是南昌村娜荳蘭部落知名地標，更是阿美族歷史文化的重要傳承，經吉安鄉長游淑貞與地方仕紳徵詢部落頭目、耆老意見，向文化村董事長林國貴爭取重新修復塑像，並移回原址，獲同意轉贈後，去年底開始替塑像「搬家」，請部落祭師祈福，讓塑像順利回到最初的地方。

吉安鄉公所今舉辦「Vakway祖先塑像」安座儀式，由阿美文化村老中青三代歷任舞者們，分別演出「迎賓舞」、「竹節舞」及「小鼓舞」，歡迎塑像回家，其中，林國貴夫人、阿美族文化村初代皇后許月圓更特別獻唱「迎賓歌」，儘管已高齡72歲，但歌聲毫無變化，依然悅耳動人、風韻猶存，獲得全場喝采。

游淑貞親手獻上感謝狀給林國貴，感謝他割愛成全，將「Vakway祖先塑像」轉贈公所以延續其精神風華，她說，塑像對地方來說是極為重要的歷史文化，阿美文化村更開啟花蓮的國際觀光風華，今安座儀式也遵循傳統迎著祖靈來的面觀日出最佳方位，延續在地原民文化傳承。

許月圓說，阿美文化村曾是養活部落的重要經濟來源之一，雖然文化村熄燈後，有許多人爭取Vakway，但它屬吉安，是當地族人精神象徵，因此必須讓它回到故里。

花蓮吉安阿美族文化村Vakway塑像