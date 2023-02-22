一名尹姓小姐日前推嬰兒車帶兩個1歲半的雙胞胎外出，進捷運站時被捷運工作人員以「不同於市售一般嬰兒車」為由攔下，要求用「行李」標準量測嬰兒車，量測結果符合規範，兩個孩子被當行李，讓她氣得投訴，對此北捷表示，已兩度打電話向尹小姐道歉，也加強宣導車站人員對嬰兒車的判別，若有乘坐幼兒一律視為嬰兒車。

據《三立新聞》報導，尹小姐11日晚間8點多，推著雙人嬰兒車從捷運雙連站進站，捷運工作人員看到她的嬰兒車車體較大、車內無嬰兒座椅，裡面還站著2名幼童，攔下告知她「因推車不同於一般市售嬰兒車，推車尺寸長寬高總和需小於220公分」，要求用「行李」標準丈量她的嬰兒車，讓尹小姐非常難過，因為她的兩個1歲半雙胞胎還坐在嬰兒車內，卻被捷運工作人員說是「行李」。

尹小姐婉拒改到前一站的捷運中山站，進站時又再度被捷運工作人員要求量「行李」尺寸，量測結果總和203公分，符合「行李」標準，尹小姐說，過去帶兩個孩子搭捷運至少10次，從未遇過要量嬰兒車尺寸，質疑是刻意刁難。

《中時新聞網》詢問北捷，北捷表示已兩度打電話向尹小姐道歉，後續也會持續連繫說明精進作為。北捷說，考量嬰兒車款式多樣，為使各站對其認定標準一致，已加強宣導車站人員判別原則，若有乘坐嬰幼兒，就視為嬰兒車，不須測量尺寸可進站搭乘。

如果未乘坐嬰幼兒，且尺寸已超過（任一件最長邊不得超過 165 公分，且長、寬、高之和不得超過 220 公分）規範，不得攜帶進站，唯完成摺疊後，得比照一般行李搭乘。