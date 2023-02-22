大S去年3月拋出震撼彈，宣布和20年前的韓國男友具俊曄梅開二度結婚，昨(21日)網上瞎傳大S癲癇發作，因為老公捲走2.2億財產，更稱大S恐二度離婚，但其實是烏龍假消息一場。好巧不巧，昨神隱許久的汪小菲現身張蘭直播，先是吐槽媽媽濾鏡開很大，接著又向張蘭取暖成功，在鏡頭前大讚汪小菲新髮型帥多了。

大S和具俊曄去年甜蜜宣布結婚，卻引來汪小菲一方的怒火，數度發文槓上大S和其家人，昨有位名為「全娛樂獨家」的博主爆料，稱大S二婚婚姻亮紅燈，因具俊曄捲走她2.2億財產，導致大S癲癇發作緊急送醫，消息一出一度登上熱搜，但很快就有眼尖網友打臉是假消息，使用的照片根本不是大S本人，而是徐若瑄過去懷孕臥床洗頭的照片。

大S遭亂傳癲癇發作，卻亂用了徐若瑄過去懷孕中照片。（圖／取自網易娛樂）

而針對大S的八卦，汪小菲沒回應，昨恰巧現身張蘭的直播間，先是虧媽媽平時直播濾鏡開太兇，接著母子倆走到豪宅外面，張蘭立刻露出笑容替兒子大衣扣上扣子，汪小菲問自己的新髮型如何，張蘭則摸摸汪小菲的平頭，開心回應：「你這小頭髮還挺帥哈哈哈」。

汪小菲昨現身張蘭直播。（圖／翻攝自微博）

見此，網友表示：「現在懂了為什麼張穎穎點讚張蘭應該和汪小菲結婚」、「媽媽還是最關心兒子的呀」、「反正這一家人是懂流量的」、「汪從離婚之後整個人精氣神都變了，面相也原來越差」、「汪小菲真的變瘦了」。而先前張穎穎被傳和汪小菲復合，為此張穎穎也親上火線澄清說過要分手就是分手了，不要再抹黑她，並稱自己人在泰國逍遙的很，不用再告知她汪小菲有新歡的事，「無縫銜接對他來說也是再正常不過的事情，祝福」。