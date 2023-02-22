台中市南屯區忠勇路上某間廟宇20日晚上發生一起竊盜案，一名林姓男子到廟裡上香後，竟順手拿走虎爺身上的金牌，更摸走一把香油錢，志工發現後立即報案，因林嫌身上穿著某工商外套十分顯眼，警方12小時就將他逮捕，全案訊後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。
第四分局春社派出所20日晚上7點多接獲民眾報案，稱南屯區忠勇路上廟宇裡的虎爺金牌和香油錢遭不明人士竊取，損失約新臺幣2萬餘元，員警獲報立即前往並封鎖現場，通知鑑識小隊前往採證，擴大調閱案發現場周邊監視器，鎖定與廟方志工描述犯嫌特徵相符的林姓犯嫌。
據了解，案發當晚林嫌假意入廟參拜實則觀察地形，見四下無人順手摸走虎爺身上配戴的金牌，欲離去之際，又瞥見一旁的香油錢箱，隨手抓了一把錢幣，騎乘機車逃逸，因林嫌犯案時穿著某工商字樣外套太過醒目，員警掌握此特徵，循線在北屯區網咖逮捕呼呼大睡的林嫌。
警方表示，林嫌到案後上演苦情戲碼，稱自己已將贓款全數拿去繳交積欠的醫療費，藉機博取同情，但因犯行屬實，全案依竊盜罪送台中地檢署偵辦。
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