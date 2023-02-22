中日兩國外交及防衛高層22日在東京圍繞安全領域議題舉行安全對話。針對包含釣魚台在內的東海局勢、與俄羅斯合作的中國軍事活動頻繁、中方偵察氣球等議題，日方向中方表達憂慮。中方也對日本安保3文書表達嚴重關切，稱日方對台灣問題表現出負面動向。
日本外務省外務審議官山田重夫、防衛省防衛政策局次長安藤敦史，中國副外長孫衛東、國防部國際軍事合作辦公室副主任張保群等人參加會議。這是兩國時隔4年再度舉行安全對話，上次是2019年2月在北京舉行。
綜合外媒報導，山田重夫指出，日中兩國面對諸多議題及懸而未決的提案，「在安全領域上特別顯著」。他強調，為因應相關議題，持續進行坦率對話是重要的。
孫衛東則於會議開場時指出，日本轉變自身防衛政策，中方對此動向非常關切，並批判日方仍採「冷戰思維」。他直言，日本安保3文書與境外勢力勾連與強化交流，就台灣問題表現出負面動向，中方對此表達嚴重關切。
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