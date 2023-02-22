香港經濟日報23日報導，數據顯示，僅歐洲的ESG基金當中，就有40多家基金賣出騰訊香港上市股票，金額在12億美元（約合94.1億港幣）。

港股22日上午開盤後，騰訊曾下跌3.9％至347.6港幣，一度失守350港幣關卡，但午前跌幅已收斂至0.5％，報360港幣。

報導稱，Storebrand表示，由於Sustainalytics將騰訊評級下調，故賣出騰訊股票。至於瑞典最大養老金公司Alecta等賣出騰訊股票，是因「政府干預私營企業」帶來的監管風險。

騰訊在電子郵件聲明中強調，作為一家全球上市公司，集團秉持最高標準，公司政策流程遵守經營所在國家的所有法律法規，用戶隱私和數據安全是騰訊的核心價值觀，集團期待繼續保持用戶信任，提供卓越的用戶體驗。

另外，中國互聯網公司百度和微博，也被下調至「不符合」聯合國原則類別。不過，百度和微博的代表暫未回覆置評請求。