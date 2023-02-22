隨著疫情趨緩，婚宴與大型工商餐會2022年第四季強勢回歸，加上年底尾牙旺季助攻，新天地（8940）餐飲集團2022年第四季自結EPS0.75元，創近2年高點；2022年自結營收大增46.25％，EPS0.35元，終結連續5年虧損命運，創下5年新高點。

新天地營運現轉機，22日午盤股價鎖住漲停25.90元、上漲了2.35元，續創新高，成交量近3,000張！

新天地餐飲集團於疫情期間持續加碼旗下各宴會品牌升級及展店，宴會總桌數達1,400桌，晉身宴會業者龍頭寶座。

其中，台中「新天地宴會館」北區崇德館、東區旱溪館及梧棲創始館近兩年斥資億元翻新宴會廳，並新增多間不同主題證婚禮堂，搶攻新世代對婚禮儀式需求。

此外，彰化最美的戶外婚宴場地「唯愛庭園」斥資千萬，打造可容納250人的半戶外廳房「仙杜瑞拉玻璃屋」，同時滿足戶外美景與室內舒適唯美的用餐氛圍。

素有全台灣最美婚宴會館封號的「萊特薇庭」，看好科技新貴南移的趨勢，進駐高雄南灣最新五星級酒店承億酒店，砸下2.5億元打造可容納120—140桌宴會廳，預計第一季正式加入營運，為2023年新天地營收再添新動能。

有鑑於於大型宴會館投資金額龐大，遭逢疫情衝擊大但回溫速度不如小型餐廳快，新天地於疫情期間籌組新團隊進軍中高價鐵板燒市場，開創連鎖餐飲品牌第二成長曲線。

「樂葵法式鐵板燒」首店位於台中市崇德路的新天地宴會館，自去年11月開幕以來每天滿座率皆達9成以上，業績更隨著好口碑愈來愈高，營收、獲利雙雙高於預期，新天地趁勝追擊，預計在今年內再展兩家新店，2023年可望再為新天地挹注營收。