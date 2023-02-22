中信投顧指出，光寶科高成長高價值核心事業比重穩定提升，2022年光電與雲端物聯網兩大部門，占整體營收比重達53％，較2020年的49％進一步提升，中期目標將占比提升至60％，以帶動獲利能力優質成長，朝公司長期獲利目標毛利率20％、營業利益率10％邁進。

中信投顧看好，光寶科一系列精實聚焦動作，將資源著重於雲端物聯網、車用等領域，藉以抵抗大環境變化，且營運精簡後，財務獲利能力將穩健提升，投資人有機會聚焦光寶科的獲利成績，進而給予更高的評價上調空間。

各重要業務領域方面，中信投顧指出，根據光寶科經營管理階層看法，對三大核心事業持續正向展望：一、雲端運算電源2022年市占率超過30％，2023年挑戰市占率40％。二、汽車電子以充電樁成長最快，30KW快充新品預期第一季完成，第二季推向市場，車燈、ADAS亦有高成長表現。三、光耦合器應用領域以工控、綠能為主，不受消費性產品影響，2023年營收目標雙位數成長。