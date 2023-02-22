大陸多家券商近期召開2023年春季策略會或發佈相關研究報告。經歷1月A股的快速拉升後，2月市場出現區間震盪，從多位業內人士發佈觀點看，整體對後市走勢仍持較為積極態度，預測整個A股市場的風險偏好在未來兩、三個月抬升，全年市場呈現「N型」走勢。

上證指數21日時隔近7個月再度收復3300點，展望後市「春季行情」能否延續受到關注。對之前A股曾出現的短期回檔，國泰君安證券研究所所長黃燕銘認為，考慮到疫情、政策和經濟基本面的不確定性正逐漸消失，風險評價下行和風險偏好上升將成為今年A股的主要動力。

根據《中國證券報》引述中金公司研究部策略分析師李求索認為，今年4、5月後，如果國內經濟能夠出現更為明顯的實質性企穩現象，A股市場也將重新迎來升勢，屆時出現的將是更為明顯的反轉行情。

從全年角度來看，黃燕銘認為，市場將呈現「N型」走勢。其中第一波行情是去年第4季到今年1、2月，這主要是經濟恢復特別是消費恢復帶來的投資機會。而在未來2、3個月，整個A股市場的風險偏好有望急劇抬升。

但在普遍樂觀預期中，也有部分謹慎觀點存在。民生證券首席策略分析師牟一凌認為，中短期仍然需要考慮債務擴張的相關問題，「當下市場主流投資者都認為房地產行業回不到過去了，但卻沒有準備好迎接資產負債表驅動因素變化帶來的流動性波動。」