內政部長林右昌，今天上午到台中市石岡區，參加第二大隊石岡分隊動土典禮。(陳世宗攝)

四接護海公投遭駁回？林右昌強調：將審議結果回給地方

四接案引發基隆護海公投，「守護外木山行動小組」推動「基隆護海公投」，內政部認定「非地方自治事項」受挫。公投領銜提案人王醒之今天說，將原案補正重新推動。內政部長林右昌今天說，「公投的提案，並不符予地方自治的權責，我上任前就已經將結論回到地方政府，並不是駁回；而是針對法律意見及提案的內容，將審議結果回給地方政府。」

內政部長林右昌今天上午到台中市石岡區，參加第二大隊石岡分隊動土典禮。媒體問林右昌內政部駁回護海公投的原因是什麼？林右昌指出，提案內容有問題，它不屬於地方自治的內容及範圍；內政部其實並不是駁回，而是針對提案的內容，把法律審議的結果回給地方政府。

內政部長林右昌，今天上午到台中市石岡區，參加第二大隊石岡分隊動土典禮。(陳世宗攝)

林右昌強調，地方的提案人有寫內容跟說明提到市政府，市政府就是不是屬於地方自治公投的事項，詢問中央的意見；也並不是寫什麼東西就一定是正確？或一定就可以公投，它有中央及地方的審議，審議的結果就提案內容、法律部分給予意見，准駁在地方政府。