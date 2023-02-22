在地秀昌里長謝金雀說，該壘球場是學甲區「郊區的郊區」，根本不會有人大包小包來這打球。（摘自googlemap）

新竹棒球場翻版？立委踢爆學甲壘球場紅土下危機四伏

新竹棒球場翻版？立委陳椒華22日揭露，台南市環保局2018年砸下400多萬於學甲垃圾掩埋場填埋焚化爐底渣興建壘球場，完工多年未曾啟用，表面紅土層向下3公分內竟出現碎玻璃、磁磚等碎片，球員上場勢必受傷，土壤重金屬含量更超過管制標準，連上周南市府教育局前往現勘，都認定規格不標準。

對此，環保署環境督察總隊科長呂建興指出，底渣篩分後的再生粒料，出廠時須符合品質要求，但再生粒料標準和中央要求不太一樣，未來將追蹤是否符合規範，但當時檢核報告確實是合格的；工程會技術處簡任技正蔡志昌也說，將檢視學甲壘球場依據什麼標準設計，施工上是否有照標準施作。

「假復育及蓋球場之名，行填埋底渣之實！」陳椒華批評，學甲壘球場案無疑是新竹棒球場的更惡等級翻版，是台南環保局「事業廢棄物的五鬼搬運」弊案，她質疑台南焚化爐為賺錢優先燒南科等事業廢棄物，排擠一般垃圾進廠，只好送高雄焚化爐燒並運回1.8倍底渣，卻因無處再利用，只好復育之名隨便蓋個壘球場。

陳椒華指出，參考體育署的簡易運動設施規範，紅土球場表面紅磚粉理應達10公分，其下依序應有15公分厚砂石壤土及15公分厚碎石級配層，學甲壘球卻只有2公分，底下也非壤土及合格的再生粒料級配，而是碎玻璃、碎磁磚、碗瓦碎片等廢棄物。

陳椒華質疑，南市環保局連自家底渣再利用都不確實，難怪後壁爐碴案、學甲爐碴案、魚塭廢土案等廢棄物濫倒案都發生在台南；她未來將會同相關單位實地現勘，要求工程會和環保署全面檢視以底渣作為整地復育或基地填築的公共工程，還有多少是這種為去化底渣而做的假工程與假建設，並呼籲政風檢調介入調查。

「民眾還要放任市長黃偉哲繼續浪費百姓納稅錢嗎？」在地秀昌里長謝金雀說，400多萬的壘球埸一完工就養蚊子，市府每年還要編列30至50萬協助養護，況且此處是學甲「郊區的郊區」，根本不會有人大包小包來這打球。

西明社區發展協會理事長王美雲感嘆，新營再生壘球場的前身也是垃圾掩埋場，經過養土後造福許多壘球選手，原先構想學甲垃圾掩埋場能比照此例，沒想到學甲壘球場施工品質粗糙，又未經灌水壓實程序，使土質容易鬆動，球員跑步容易滑倒、摔跤。

台南社大環境小組副研究員林政翰指出，他收到三個來自球場內外野的樣品，經重金屬快篩後發鋅、銅、鉻、鎘現濃度超標，而鋅濃度竟是土壤管制標準的6.4倍，銅濃度18.8倍，「球員不管在上頭滑壘或飛身接球，都等於在焚化爐底渣裡打滾。」