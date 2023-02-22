今（22）日農曆二月初三是文昌帝君誕辰，命理專家楊登嵙分享祭拜時3個注意事項，包括祭拜時需以生菜為主、可點文昌燈來求順利，以及祭拜過的供品一定要帶回家煮給考生吃，但煮芹菜、蔥、蒜時不可加丸子、蛋，免得考生考個零蛋，或喝茶時絕不能喝烏龍茶以免考試出差錯，需特別注意。

楊登嵙說，不只考生要祭拜文昌帝君祈求金榜題名、學業成就，投資者和經營者更是要拜，因他們需靠智慧來做出正確決斷，所以都需要文昌帝君開智慧，而公教人員與上班族則是祈求工作升遷、仕途如意。

【祭拜文昌帝君注意事項】

1、祭拜供品禁忌：

祭拜過的供品一定要帶回家煮給考生吃，但民俗有2項禁忌，在煮芹菜、蔥、蒜時不可加丸子和蛋，免得考生考零蛋或完蛋，另外喝茶時要喝包種茶，絕不能喝烏龍茶以免鬧烏龍，考試時出差錯。

2、祭拜文昌帝君的供品：

祭拜的供品包括芹菜、蒜、蔥、竹筍、包子、粽子、菜頭、桂花、發糕、粽子、油一瓶，含意為希望考生勤奮用功、金榜題名，但菜的部分以生菜為主。

3、安文昌燈：

文昌燈不僅適用於莘莘學子，也適用於一般上班族、教師及所有讀書人。除參與考試之人需安奉外，對於工作想要升遷或需增進智慧、聰明之人也需安奉。

安奉文昌燈時附上的文昌符，可帶在身上或放在枕頭內，讓學生智慧增長、學業進步、考運亨通、金榜題名、功成名就。上班者工作穩定、聰明開竅、智慧處事、工作升遷、仕途如意、加官晉祿。