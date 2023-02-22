中日外交和防務高官，22日將出席在東京舉行的安全對話。兩國高層21日在東京先舉行外交當局定期磋商及防務當局磋商。關於中日防務官員間的聯絡熱線，雙方同意就朝著今春前後啟用展開協調。

共同社報導，上次外交當局磋商於2019年2月在北京舉行，此次時隔約4年重啟。日方希望通過再次啟動對話框架，緩解中日間的緊張關係。日方還有意推進協調外相林芳正的訪華時期。

在防務當局磋商中，日方就疑似中國無人偵察氣球的物體在日本上空飛行，表示無法接受侵犯領空，要求確認事實和防止再次發生。

外交當局磋商中，日方可能對中方在包含釣魚台的東海相關行動表示關切。同時有意確認繼續對話，以構建有建設性且穩定的兩國關係。

此外，日方可能向中方介紹寫入擁有反擊能力（對敵基地攻擊能力）的《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件的內容。由於今年正值《日中和平友好條約》締結45週年，雙方商定促進交流。