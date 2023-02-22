因台電第四天然氣接收站（四接）選址於基隆港嘴爭議多時，去年2022／06／01基隆民間由守

護外木山行動小組發起「基隆護海公投」，但內政部卻認定不屬於地方自治事項，也在民團質疑是沒收公投。民團今上午在立院和立委舉行記者會，吶喊「基隆要公投」。

立委邱臣遠表示，基隆四接填海造陸，牽涉「海洋環境保育」、「基隆港永續發展」、

「程序正義」的三個問題。依台電規劃，協和接收站僅是過渡性質，只使用約20年，卻要對

海洋生態環境及基隆港做永久破壞，非常令人不解。

他呼籲台電公司應該要認真思考是否有更可行的替代方案，而不是「與民爭利、與海洋爭地」，政府更應該要比照三接，讓基隆市民公投決定是否接受在地方填海造陸興建四接。

公投領銜提案人王醒之指出，這個公投前後在行政程序中惡意拖延長達半年，不但害怕人民公投，行政程序上也惡意抹煞人民權利，更擴權解釋、限縮地方自治權限，其服務於九合一大選之政治考量意圖甚明，而今又企圖在總統、立委大選前繼續阻撓民意的反映。

王醒之說，選後林右昌高升內政部長，竟於日前大玩文字遊戲，公開表示市長任內沒有同意四接。但王醒之出示公文指出，早於2020年9月24日，林右昌擔任市長任內基隆市政府就已經瞞著基隆人發文台電表示「原則同意開發事項」，此舉從現在來看簡直就是「賣海求榮」！

王醒之說明，基隆護海公投主文短短四十八個字：「您是否同意基隆市政府應拒絕協和電廠

（含其附屬設施第四天然氣接收站）於基隆市的海岸及海域填海造地？」明明白白就是地方自

治事項，就是基隆市民要求基隆市政府針對填海造地Say No罷了，提案從未反對協和電廠更

新改建。

台灣野蠻心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，內政部以各種理由認定「基隆護海公投」非屬於地方自治事項。協和四接如不填海造地，台電可檢討廠內既有空間配置，改採海管輸氧，甚至轉型成碳排和污染更低、助於產業發展的再生能源電廠，公投主文並未干涉。但內政部卻以「電政」專屬中央，認定基隆護海公投不屬於地方自治事項，實屬不合理。

基隆市議員陳冠羽呼籲基隆市長謝國樑，市政交接已逐步接近100日請謝要兌現「守護海洋、

維護基隆港安全」的承諾，更該盡速同意「基隆護海公投」依基隆市公民投票自治條例第8條

第2項第3款規定，同意公投提案人補正提案主文及理由，再送審查，展開第二階段連署，讓

基隆人發聲，共同護海。