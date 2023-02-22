嘉義縣新港鄉嘉164線西往東，新港往民雄方向一處自來水公司封閉工程路段，今早被發現長約10米長路段路面隆起，柏油鋪面爆裂，由於附近居民曾聽到巨大爆炸聲響，一度懷疑是氣爆，經消防局實地偵測，初步排除是沼氣引發氣爆，自來水公司表示還要再查明原因。

嘉義縣新港鄉嘉164線西往東，新港往民雄方向一處自來水公司封閉工程路段，今早被發現長約10米長路段路面隆起，柏油鋪面爆裂。（黃啟豪提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員黃啟豪說，早上9點多，他住附近經營雞舍的朋友突聽到爆炸聲響，原以為是重大車禍，跑出來卻驚見快車道整個路面爆開，部分柏油鋪面還噴到一旁的慢車道，所幸當時因自來水公司施工封閉該路段，未造成人車傷亡，恰巧行經的油罐車因行駛速度慢，並未被石塊、柏油打到車體。

嘉義縣新港鄉嘉164線西往東，新港往民雄方向一處自來水公司封閉工程路段，今早被發現長約10米長路段路面隆起，柏油鋪面爆裂。（黃啟豪提供∕呂妍庭嘉義傳真）

黃啟豪說，他接到消息，馬上與新港鄉長葉孟龍等人趕到現場，因在現場聞到一股怪味，擔心是某種氣體外洩，馬上請消防隊到場偵測，初步排除氣爆的可能性，但因爆裂路段農曆過年前才剛完工，公所除要求自來水公司盡速復原，也應查明原因。

嘉義縣新港鄉嘉164線西往東，新港往民雄方向一處自來水公司封閉工程路段，今早被發現長約10米長路段路面隆起，柏油鋪面爆裂。（黃啟豪提供∕呂妍庭嘉義傳真）

自來水公司第五區管理處表示，該路段之前是進行窨井裝設置水閥工程，過年前就完工，但因配合其他工程仍封閉中，今早施工單位正在施作橫向路段管線延接工程時，發現路面整個隆起，便出動怪手破壞，推測民眾聽到的巨大聲響可能是怪手開挖的撞擊聲，目前爆開路面水泥塊、柏油已清除，會盡速恢復原

嘉義縣新港鄉嘉164線西往東，新港往民雄方向一處自來水公司封閉工程路段，今早被發現長約10米長路段路面隆起，柏油鋪面爆裂。（黃啟豪提供∕呂妍庭嘉義傳真）

自來水公司第五區管理處指出，由路面隆起情況像受到擠壓，而非一般塌陷，雖已排除沼氣外洩的可能，但也不確定底下是不是有其他氣體洩露，需再進一步了解原因。