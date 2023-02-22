澳洲統計局周三（22日）公布，去年10到12月薪資價格指數比前一季增長0.8％，增幅低於市場預期的1.0％。

上季薪資價格指數年增3.3％，但再度低於澳洲央行預測的3.5％，對於擔憂高通膨可能引發薪資物價螺旋式上漲的決策者而言，最新數據可望帶來一些舒緩。澳洲央行在此波升息循環已將利率大幅調升325個基點至3.35％的10年高峰。