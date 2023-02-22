日本和歌山縣為3隻旅日大貓熊返回中國大陸送別。圖為21日日本和歌山縣白濱町冒險世界內的大貓熊桃濱。（大陸央視／IC photo）

日本和歌山縣為3隻旅日大貓熊返回中國大陸送別。圖為21日日本和歌山縣白浜町大貓熊永明亮相。在最後的觀看日享受著竹子大餐。（大陸央視／IC photo）

大陸央視新聞用戶端22日報導，繼北京時間21日17時15分，旅日大貓熊香香從日本東京上野動物園返抵國門之後，日本當地時間22日上午，另外旅日大貓熊永明和牠的雙胞胎女兒櫻濱和桃濱，也從位於和歌山縣的「冒險世界」主題公園出發，前往關西機場，預計今天稍晚，三隻大貓熊將搭乘專機返抵四川成都。

當地時間21日日本和歌山縣白濱町，大批民眾湧入舉行送別活動的「冒險世界」，向即將於22日返回中國大陸的旅日大貓熊永明和雙胞胎女兒櫻濱、桃濱告別。

按計畫，永明等3隻大貓熊將於日本當地時間22日夜晚從關西機場啟程回國。

據報導，多年來，在日本當地動物園、中日野生動物保護機構、大貓熊愛好者和兩國社會各界共同關愛呵護下，旅日大貓熊家族健康茁壯成長，帶給大家無限歡樂和美好回憶。作為中國大陸的國寶，憨態可掬的 「黑白精靈」 在日本社會廣泛傳遞了友愛和善意，連通著兩國民眾的心靈。

中國大貓熊保護研究中心表示，2月21日17時15分，從日本東京上野動物園啟程回中國大陸的旅日大貓熊香香，已抵達成都雙流國際機場。貓熊香香此次回國全程採取閉環管理，接下來，香香將被送往貓熊中心雅安基地入住隔離檢疫區，為期一個月。預計隔離結束後香香將與民眾見面。

除21日香香之外，生活在日本和歌山縣白濱町「冒險世界」的旅日雄性大貓熊永明和雙胞胎女兒櫻濱、桃濱將也在2月22日返回中國大陸，這意味著日本國內的大貓熊數量將從13隻減少到9隻。

據貓熊中心介紹，香香2017年6月出生於日本東京，父母分別為中國大陸旅日大貓熊比力與仙女。按計畫香香原定於2020年12月底歸還中國大陸，但受新冠疫情影響，其回國日期被多次推遲。