持續缺蛋民眾跑市場「一蛋難求」！ 陳吉仲首露面道歉：非常不好意思 @ChinaTimes

國內雞蛋價格調漲，更有民眾曬出蛋架、空茶葉蛋鍋質疑全台鬧蛋荒，農委會主委陳吉仲昨晚首度對於消費者未能即時買到雞蛋，公開表達歉意。但民眾黨立法院黨團總召邱臣遠22日批評，政府預防、事前管理沒做好，現在道歉已經晚了，大家還是吃不到蛋。

陳吉仲深夜在臉書發文指出，他要對消費者近日未能即時買到雞蛋表達深深歉意，也表示還有許多工作要執行到位，農委會將全力投入升級蛋雞產業競爭力的所有工作來穩定提供消費者所需。他稍早受訪時也說，讓消費者到超市跑了1、2次才買到蛋，自己我當然會覺得不好意思，未來將全力調度，滿足消費者需要。

談及陳吉仲首度為缺蛋道歉，邱臣遠上午於立院受訪表示，政府要做的是解決問題而非解釋問題，陳吉仲從2年前喊出雞蛋國家隊，再到近期言論，都顯示出對方不認為缺蛋是問題，前幾天還帶著行政院副院長鄭文燦去大型連鎖通路告訴大家蛋還足夠。

邱臣遠質疑，實際狀況是，他這周到便利商店想買茶葉蛋，常常都是缺貨，顯見「蛋蛋危機」確實引發非常大的民怨。對於蛋價、缺蛋議題，政府長期性配套措施都沒做好，包括雞農相關輔導轉型、升級或養雞場改建，以及中間商、蛋價之間經銷商的配比利潤、不透明化等問題，都沒看到政府具體有效措施，才造成今天缺蛋危機。

邱臣遠直言，政府預防、事前管理沒做好，陳吉仲現在才道歉時間已經晚了，重點是大家還是吃不到蛋。