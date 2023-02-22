藝人吳東諺在民視8點檔《市井豪門》中，演出集所有病痛於一身的苦角「李成龍」，角色有恐慌症、懼高症、失明，現在又被檢驗出有不孕症，原來劇中兒子李冠廷不是他的兒子，一連串悲慘事蹟，讓網友紛紛留言「是不是史上最悲慘的男主角」、「難道李成龍得罪編劇」。

吳東諺劇中發現和謝京穎的兒子竟然不是親生的。（民視提供）

吳東諺表示，這角色真的是很慘，尤其之前拍攝一場他意外得知自己不孕症的外景戲，他氣到瘋狂搥地，沒想到拳頭因此破皮滲血，緊急送醫治療。

吳東諺說這一場戲劇組貼心備好軟墊，讓他搥地的時候可以保護手，但他劇中飾演失明狀態，所以眼睛也無法直盯著同一個地方，就發狂把李成龍的不幸全部利用拳頭發洩出來，等到導演喊卡，一群工作人員衝上去關心他，他才知道手已破皮滲血，甚至腫了一大包，他表示當下不痛，但看到大家驚慌的神情就知道自己手應該不妙，後來這場戲拍完工作人員就趕快送他去急診治療，好在骨頭沒事，就肌腱嚴重發炎跟破皮，休息一周就會恢復了。

吳東諺表示，受傷後的小確幸就是每天老婆白家綺會幫他換藥，岳母也會準備冰塊包紮，真的很幸福，劇中老婆謝京穎聽到他受傷，拍攝前都會討論怎麼避開受傷的地方，只有一次童星要牽他的手，不小心碰到傷口，但他還是忍痛把戲演完，吳東諺說現在希望趕快把傷口治療好，不然拍攝跟生活的確有很多不方便的地方。