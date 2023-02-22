開元食品新推的戀．金獎濾掛咖啡「野莓榛果風味」、「可可烤杏仁風味」。（開元食品提供）

對許多人而言咖啡已是生活的必需品，根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人1年共喝掉約28.5億杯咖啡，從即飲咖啡、濾掛咖啡、現煮咖啡等都充滿商機，尤其咖啡愛好者重視咖啡純正風味與即時便利的訴求下，濾掛咖啡成了最受歡迎的選擇。開元食品旗下品牌「戀」，以義大利ICT國際咖啡品鑑大賽金獎認證的鑑賞級咖啡，推出全新商品－戀．金獎濾掛咖啡，即日起7-11搶先上市首賣，其中「野莓榛果風味」及「可可烤杏仁風味」於新品上市期間更打出買一送一限時優惠。

開元食品表示，根據市調與消費者飲用行為觀察，咖啡愛好者除了重視咖啡風味外，更期待高品質的咖啡，且可不受限於時間、場域、室內或戶外野營都能即時享用。此次全新推出的戀．金獎濾掛咖啡，由華人首位ACS國際認證專業品鑑師盧貞君親自監製，精選義大利ICT(International Coffee Tasting)國際咖啡品鑑大賽金獎配方，嚴選巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉、印尼等指標性產區生豆，透過反覆杯測嚐試，研發出「野莓榛果風味」及「可可烤杏仁風味」完美咖啡配方。開元食品深信，此全新商品－戀．金獎濾掛咖啡的推出，將能全方位滿足消費者對於咖啡風味以及方便性的需求。

戀．金獎濾掛咖啡「野莓榛果風味」入口濃郁的榛果香氣，伴隨莓果與焦糖融合的細緻酸甜感，香氣飽滿且奔放，尾韻順口回甘；「可可烤杏仁風味」則擁有渾厚黑巧克力般的甘醇氣息，入口烤杏仁果般的燻香風味，延續至尾韻帶有雪松般的木質氣息，整體口感層次分明，耐人尋味。兩款咖啡皆推薦以手沖濾掛的方式享用，亦可選擇搭配戀職人牛奶球或鮮奶調製成咖啡牛奶飲品，變化出豐富多元的風味品飲饗宴。

開元食品在1995年進入台灣咖啡市場，秉持著「職人精神」，追求卓越品質與最佳風味，為各世代消費者帶來高品質的咖啡生活體驗，早已是國內眾多星級飯店、知名連鎖餐飲指定合作品牌，憑藉咖啡的專業及掌握消費者需求，於2月22日推出全新產品「戀．金獎濾掛咖啡」，首站於7-ELEVEN搶先發行，讓咖啡愛好者輕鬆在家、在辦公室或戶外都能隨時沖煮鑑賞級金獎咖啡。