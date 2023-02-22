俄烏戰爭將滿一年之際，美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）21日在華府表示，美國及其盟友即將對俄羅斯宣布更多新的制裁，中國須在國際體系或俄羅斯當中做出選擇。

美國之音（VOA）今天報導，艾迪耶摩昨天在美國外交關係協會針對國際社會對俄羅斯實施的制裁發表談話時說，去年2月以來，美國總統拜登制定了支持烏克蘭的綜合戰略，包括阻止俄國使用資金購買所需武器的能力，而這個戰略正在削弱俄羅斯的軍事機器。

艾迪耶摩表示，美國對俄羅斯的制裁也包含對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的親信所採取的措施，也會影響蒲亭本人的個人財富。

艾迪耶摩說，「蒲亭沒有活期存款帳號。俄羅斯經濟就是他的活期存款帳號。透過打擊經濟和遏制經濟，對他周圍的精英人士進行制約，我們認為這會對他的個人財富產生影響」。

艾迪耶摩針對美國對俄羅斯實施制裁的有效性進行辯護的前一天，拜登對烏克蘭首都基輔進行了事先未宣布的訪問，以表明美國支持烏克蘭擊敗俄羅斯入侵的決心。拜登宣布再向烏克蘭提供5億美元的軍事援助。

在歐巴馬政府時任曾任負責國際經濟的副國家安全顧問以及國家經濟委員會副主任的艾迪耶摩表示，俄羅斯正在積極尋求繞過制裁的途徑，而「寄望中國並不能解決俄羅斯面臨的挑戰」。

他說，「北京不能給克里姆林宮提供它沒有的東西，因為中國不生產俄羅斯需要的先進半導體。俄羅斯從中國得到不太先進的微晶片中近40%存在缺陷」。

美國一直對中國與俄羅斯深化夥伴關係感到擔憂，並警告北京不要提供俄羅斯軍事支持，國務卿布林肯（Antony Blinken）最近表示，擔心中國正考慮對俄羅斯提供致命性的協助，並警告這種行動將對中國帶來嚴重後果。

據報導，艾迪耶摩回答有關問題時也告誡中國公司不要幫助俄羅斯躲避制裁。

他說，「我們正在警告中國和中國境內的公司，企圖利用中國來逃避我們的金融制裁或出口管制的行為不僅會受到我們國家的打擊，也會受到歐盟以及他們非常重視的其他經濟體的打擊」。

艾迪耶摩表示，「從根本上說，我們認為，與任何其他主權國家一樣，中國必須對他們願意做什麼做出選擇，是要成為占世界經濟50%的全球體系的一部分，還是要加強他們與俄羅斯的聯繫」。

在烏克蘭戰爭即將進入第2年之際，艾迪耶摩說，美國很快會宣布對俄羅斯採取更多的制裁措施以實現兩個目標，包括打擊俄羅斯軍工聯合體並切斷其未來收入來源，以及打擊幫助逃避制裁的網路。

這名官員表示，未來幾天，不僅美國會有更多制裁措施，參與對俄羅斯進行制裁的聯盟也會採取協調行動。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120222