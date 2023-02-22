「台灣最美歐巴桑」陳美鳳主持民視《美鳳有約》23年，昨節目開工錄影，陳美鳳透露過年期間造訪日本多地，還和閨蜜藍心湄拜訪長期旅日友人，沒想到當時藍心湄戴著口罩沒被認出，只好趁補妝時多化幾筆，但沒想到一個下手太重，還被日本友人提醒「妳這樣不好看」。

陳美鳳說年假期間，除了跟家人吃吃喝喝聚在一起，還在大年初五到日本京都、大阪吃限定鰻魚飯，最後才與藍心湄在東京會合，遇到難得一見的東京大雪讓她開心的像小孩，讓她直說太幸運。

陳美鳳笑說與藍心湄家人朋友一群人去拜訪長期旅日友人，一下車大家還戴著口罩，陳美鳳還貼心先介紹這一團有藍媽媽、藍心湄還有其他圈外朋友，然後才一起進餐廳把口罩拿下來，陳美鳳說：「我的朋友席間一直交頭接耳，一直猜我旁邊哪一位到底是不是藍心湄，還有人很肯定說不是，讓我差點笑翻」，藍心湄哭笑不得，直接出大招喊：「我就是藍心湄啦」，最後用完餐補口紅時，藍心湄還想說大家認不出她，就塗個腮紅化妝，沒想到一下手太重，整個臉頰太紅讓大家有點訝異，陳美鳳說沒想到國外朋友也耿直，看到就急著說「妳這樣不好看，剛剛比較好看」，讓整桌人笑到不行，也讓陳美鳳說她超愛藍心湄，有她到哪裡就有歡笑。

節目昨日開工錄影，民視與製作團隊贈送殿堂級的青森蘋果口味的可頌來祝賀開工大吉，讓陳美鳳大呼幸福，瞬間粉紅泡泡滿天飛，還期許開工大家順利平安，還希望春夏季《美鳳有約》能到日本青森出外景，把好吃好玩的美景介紹給觀眾朋友。