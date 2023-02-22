全台首座結合海洋生態復育及環境教育推廣場域的澎湖海洋保育教育中心22日在種苗繁殖場開幕啟用，新科海委會主委管碧玲、海保署副署長吳龍靜、澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲共同主持剪綵，開啟澎湖海洋生態保育及環境教育新篇章。管碧玲也親自參觀海葡萄、珊瑚草、鋸齒海菜養殖，以及復育海底薰衣草森林、種珊瑚的成果。

新科海委會主委管碧玲、澎湖縣長陳光復等人共同主持澎湖海洋保育教育中心剪綵儀式，開啟澎湖海洋生態保育及環境教育新篇章。（張茂雄攝）

管碧玲表示，澎湖是全國第2座海洋保育教育中心，過去澎湖在珊瑚復育、海龜、鯨豚救護、海鳥棲地保育成效卓著，海委會、澎湖縣政府種苗繁殖場共同合作，採用最新沉浸式科技，讓民眾身歷其境體驗海洋保育過程，期盼與縣府在生態保育、漁業永續及在地創生有更多合作。

陳光復強調，縣府去年放流880萬餘尾魚、貝、沙蟹等種苗，也植栽3800株珊瑚，除了推動海洋生態復育工作，充實海洋資源，更要讓海洋保育的觀念向下扎根。劉陳昭玲呼籲，海洋保育觀念必須深植人心，讓澎湖海洋生態一天比一天更好，期許中央、地方合作為澎湖海洋生態保護共同努力。

澎湖海洋保育教育中心一樓參觀入口處將各展區之特色，以手繪風格製作參觀動線圖，二樓入口處承襲剪紙藝術風格，闡述海洋垃圾的危害，二樓A展區延續海洋垃圾議題，引導受眾認識塑膠微粒對海洋的威脅及認識健康的海洋生態系組成，並教大家如何採購永續海鮮。

農漁局指出，二樓海洋劇場以虛擬實境的方式呈現澎湖鎖港杭灣珊瑚復育實景及海底覆網清除的成果，另將澎湖海洋保育工作透過4K影片的宣導，讓社會大眾更清楚了解政府部門如何致力於海洋保育工作。

二樓海洋劇場以虛擬實境的方式，呈現澎湖鎖港杭灣珊瑚復育實景及海底覆網清除的成果，讓民眾更清楚了解政府部門的海洋保育工作。（張茂雄攝）

二樓展示櫃則以珊瑚復育及大型海藻養殖為主題，透過珊瑚白化的議題，提醒民眾海洋生態系的崩解，對人類的影響；以轉轉箱及羊毛氈模型來呈現水產種苗繁殖場養殖成果，並展示日常生活中常見的藻類產品。