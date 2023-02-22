近日雞蛋價格飆漲，各地出現缺蛋問題，農委會主委陳吉仲為此道歉，不過前路透社記者喬伊斯在其經營的臉書粉專「孟買春秋」發起活動，要網友們分享親自拍攝的雞蛋照，讓買不到蛋的人傷心，結果有人貼出冰箱內塞著3大盤、共90顆雞蛋的照片，引起網友怒火。

「孟買春秋」臉書粉專昨（21）日發起活動，希望網友看到店鋪中有雞蛋的時候，拍下一張照片上傳並分享地點，一起看看雞蛋到底有多缺、多難買，「已經買回家在冰箱裡的也留一張，讓買不到蛋的人傷心。」

該文章發出約20小時後，吸引超過3000人點讚及近500則留言，全台各地都有人響應，在留言處貼出店家或自家冰箱內的雞蛋，不過仔細檢視卻發現，不少人一買就是好幾盒蛋，甚至有人一次狂掃90顆蛋冰在冰箱，引起爭議。

PTT鄉民分享相關照片，忍不住說「老兄你買90顆蛋也買太多了吧」，其他網友也嘆「蛋這麼充足大家買這麼多幹啥？」「跟當初快篩一樣，就很多人買不到啊，你買到是有個X用喔」、「嘴巴說不缺蛋還囤一堆，笑死」、「先囤90顆再說不缺」、「就是這些人在囤蛋」、「囤物資，該罰了吧？」