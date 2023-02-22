農業局副局長諶錫輝也藉這個機會提醒大家，不要因為兔子可愛而一時興起入坑，廣泛了解非常重要，以免隨之而來的棄養潮。（新北市動保處提供）

今年是兔年，今天2月22日剛好諧音也是英文字的「兔兔兔」（two），新北市動保處上午在板橋毛寶貝生命教育園區舉辦「愛在一起陪你Happy兔gather 2023兔年特展」活動，為響應吉祥物兔子在華人生肖的意涵，現場請來專業志工示範照顧方式，讓大朋友、小朋友懂的愛惜牠們，將「懂牠，再養牠，終養不棄養」的觀念散播出去。展期即日起至5月31日止，呼籲大家踴躍來參觀。

台灣愛兔協會理事長吳盈瑾表示，兔子不只是寵物，同時也是經濟動物、實驗動物，加上我國本身擁有原生的台灣野兔，還牽涉野生動物議題，希望大家能多多關注這些可愛動物。

此次兔年特展邀請農業局副局長諶錫輝與孩童一起體驗餵兔子吃牧草，參與者可透過翻牌遊戲、趣味文字和圖片，學習日常照護工作。展場除了傳授豐富的餵養知識，還有Q版兔子立牌，供民眾拍照打卡；諶錫輝也藉這個機會提醒大家，不要因為兔子可愛而一時興起入坑，廣泛了解非常重要，以免隨之而來的棄養潮。

此外，知名藝人蘿莉塔也到場支持，分享過去養兔子的經驗，稱別看兔子外表可愛、溫暖，讓人無法自拔，養牠們卻是一門學問。夠大的活動空間和專門的兔籠，吃的是提摩西草和兔科飼料，夏天要開冷氣，冬天開暖氣，所以說這麼多要留意的事，飼養前千萬要三思。

貓奴、狗僕廣泛出現在生活中，動保處表示，近幾年社會風氣轉變，人們開始流行養貓狗以外的動物，其中又以飼養鳥、兔、蛇、龜、鼠佔多數，為讓民眾習得照顧小動物的相關知識，新北市率先制定基礎飼養指引，讓飼主在飼養前先對寵物有基本認識，確認自己能勝任飼養者的角色後，盡其所能，讓每個小生命都能備受重視和愛護。