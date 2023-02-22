蘆洲61歲江姓老婦去年12月遭假檢警分三批詐騙走144萬元，警方獲報設伏逮捕車手後，隨即成立專案小組向上溯源，陸續逮捕包括主嫌等6人，但他們共騙得的193萬元已交給上游洗錢，6人均依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪移送新北地檢偵辦。

江婦在去年12月間陸續接獲自稱是檢察官的電話，聲稱其涉及詐欺案件，要求其提出現金交付地檢署扣押財產，若想證明清白須將帳戶內的存款提領出來，交由專員進行調查後拿到法院公證，江婦被嚇得不知所措，分三批將144萬的鉅額存款交給車手。

當時江婦又被食髓知味的詐騙集團要求再交20萬元，這次她到銀行提款時被行員發現神色有異，阻止江婦並協助她報警，蘆洲警方獲報後，隨即組織警力設伏，一舉逮捕未成年的車手范姓少年以及負責監視的21歲鍾姓男子。

蘆洲警方隨後組織專案小組深入調查，報請新北地檢指揮偵辦，成功查獲含假冒檢警車手、收水及主嫌共6人的詐欺集團；警方調查發現，這個詐騙集團分工嚴密，主嫌為年僅19歲宋姓男子，他與哥哥20歲宋姓男子合謀籌組犯罪團隊，又吸收了包含2名未成年少年等4人加入。

這個詐騙集團首先會到便利商店列印假公文，再向被盯上的被害人索要「監管款項」，得手後再回報給宋姓主嫌，再由他提供款項放置地點來製造斷點，最後由主嫌哥哥宋男將贓款取回，並發放薪水給基層車手。

宋男以為將贓款的放置地點設在偏遠地區就能規避警方追查，但隨著警方持續偵辦，詐團成員一一遭捕，最後宋姓主嫌在20日終於被警方擒獲，且在車上又被搜出第三級毒品彩虹菸85支，全案將依詐欺、毒品危害防制條例案移送新北地檢偵辦，然而不法所得193萬元疑似交由上游洗錢，後續警方將持續追查贓款下落。