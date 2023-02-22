TOYOTA與《咒術迴戰展》合作，獨家授權打造COROLLA CROSS專屬彩繪車，並於2月25日至28日在華山1914文創園區金八廣場正式亮相。主辦單位除了邀請COSER打扮成《咒術迴戰》人氣角色「釘崎野薔薇」與粉絲互動，現場亦將舉辦「打卡贈禮」活動，歡迎粉絲前往朝聖拿好禮。

TOYOTA總代理和泰汽車近年來陸續導入年輕族群喜愛的動感潮流車款，包括COROLLA CROSS、COROLLA SPORT、GR86等，同時也積極跨界電競、運動、音樂等多元領域，像是近期冠名贊助蔡依林《Ugly Beauty 世界巡迴演唱會FINALE in TAIPEI》、跨界合作傳說對決熱門手遊、擴大贊助T1、UBA及HBL各級籃球賽事，以及Hito流行音樂頒獎等大型音樂活動等，充分感受到品牌對於年輕族群的支持與重視。

這次活動彩繪車將「咒術迴戰」超人氣角色 – 宿儺與虎杖彩繪在TOYOTA品牌熱賣車款COROLLA CROSS上，彩繪車選用COROLLA CROSS質感雲河灰車色，車體俐落動感的外觀使角色張力更加強烈，精彩呈現車款的霸氣本色。TOYOTA COROLLA CROSS自2020年國產上市以來，憑藉大器質感的外觀與大空間，以及完善的安全配備獲得消費者肯定，在台銷售已累計近十萬台的傲人成績。

此外，《咒術迴戰展》TOYOTA COROLLA CROSS彩繪車也將在2月23日晚間8點在TOYOTA TAIWAN官方臉書粉絲團直播影片中搶先曝光，節目中更特別邀請知名電玩實況主Sandy珊迪和兩位專業COSER帶領觀眾一窺《咒術迴戰展》的展覽現場，準時鎖定直播並留言就有機會抽中《咒術迴戰展》的周邊商品。

展車活動將在228四天連假於華山金八廣場正式展出，活動期間從上午11點到晚間5點，在展車現場打卡並按讚TOYOTA官方粉絲團，即可獲得精美小禮一份。更多資訊請鎖定TOYOTA TAIWAN官方臉書粉絲團

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