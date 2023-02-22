全台鬧蛋荒，雞蛋不僅供不應求，蛋價也飆漲近1倍，對於這個民生議題，引發外界不少批評，有人認為在這波無人能倖免的「蛋蛋危機」，在短時間內看不到盡頭，民進黨政府也還沒找到有效的調控作為；對此，農委會主委陳吉仲回應，蛋價是受到飼料成本影響造成連帶上漲，蛋量問題則是與氣候條件改變、禽流感肆虐有關。

雞蛋產地價格從每台斤23元上漲到42.5元，不僅價格飆漲近1倍，連日來雞蛋產量也供不應求，許多消費者到超市都撲空，或要多跑好幾家才買得到雞蛋，農委會主委陳吉仲也針對這個情況，向國人表達歉意。

針對這波蛋荒與蛋價飆漲，民進黨政府過去常掛嘴邊的「超前部署」，被批評完全沒有實踐在季節性、市場性，或是禽流感的管控，造成百姓買不到雞蛋，但在長官巡視時卻出現「蛋滿為患」的面子工程，看來格外諷刺，再加上緩解蛋荒的時間從2月底展延到3月中旬，足見政府還沒找到有效解決方法。

陳吉仲上午受訪時回應，雞蛋產地價格上漲，主要是因為飼料成本從每公斤11元上漲到現在將近17元，造成飼料成本上漲的因素，是俄烏戰爭、covid-19等全球性的議題所致。

至於影響雞蛋產量的部分，則在於氣候條件改變以及禽流感在全球肆虐有關，陳吉仲解釋，特別是H5N1這個新的病毒，造成許多國家大受影響，如美國撲殺超過5千多萬隻雞，日本超過1千5百多萬隻，韓國、加拿大、法國等也無一倖免。

有關蛋價跟蛋量的問題，陳吉仲說，過去蛋價的制定機制是透過台北蛋商公會發布，現在為了讓農民可以表達心聲，所以改由養雞協會蛋價機制委員會決定，而農委會的責任就是提供雞蛋的產銷資訊，讓蛋價可以依照市場機制運作；產量也是靠地方政府的防疫，在農委會各單位協助下，讓台灣去年到現在撲殺家禽數量僅約1百萬隻，雞蛋產量減少的幅度也遠低於其他國家。

不過陳吉仲也說，目前因為氣溫偏低，所以每天的雞蛋產量為11萬3千箱，距離需求的12萬箱還有一點差距，農委會會做好雞蛋的調度，以滿足全國消費者的需求，讓民眾都能夠買到這項重要的民生必需品。