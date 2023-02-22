適當的性生活有助於維持夫妻感情，一名女網友表示，某次和先生做愛時，小兒子突開房門，看到眼前景象不解地問，「你們在做什麼？」她尷尬地說「爸爸在幫我按摩」，豈料小兒子又接著問她舒不舒服，讓她超尷尬，將其PO上網，引發網友好奇小兒子的年齡，但也有人提醒她下次門要鎖好，免得小兒子有陰影。

原PO昨（21）日於《爆料公社－匿名公社》指出，和先生做愛時沒鎖門，沒想到小兒子直接開門看到她和先生在歡愉，下秒問「你們在做什麼？」她急忙停止動作尷尬地說，「爸爸在幫我按摩」，沒想到小兒子用奇特的表情問「有舒服嗎？」令她尷尬不已。

貼文引發網友留言，「小兒子幾歲啊？」、「會不會小兒子其實已經有看過類似影片」、「這種東西不該給小孩看到欸」、「搞不好小兒子18歲啊！目睹到父母施工現場，已經見怪不怪了」。

但也有人認為孩子在家中就要避免被看到，「門為什麼不鎖好」、「為何不鎖門？」、「有些小孩看到會有陰影，勸妳下次還是要鎖好門」、「建議事後要再跟孩子聊聊啦！不能這樣呼攏過去了」。