西班牙國鐵（Renfe）為北部阿斯特利亞斯（Asturias）地區訂製的新列車傳出太寬，無法通過當地隧道。

西班牙國家鐵路（Renfe）出大包，簽了2.58億歐元（約新台幣84億元）的合約訂做31輛火車，結果這批火車的體型太寬，「無法通過部分鐵路隧道」，引爆西國社會怒火。所幸這批火車仍在設計階段，尚未交付生產，能將損失降至最低，不過這起「無法啟齒」的災難也讓原訂2024年交車的計畫延宕至2026年。

綜合歐洲新聞網（Euronews）、英國《衛報》（The Guardian）報導，西國地方媒體《商報》（El Comercio）1月下旬踢爆，西班牙國鐵於2020年與運輸工程製造商CAF簽訂一紙2.58億歐元的合約，訂做31輛通勤列車，以取代在西國北部阿斯特利亞斯（Asturias）及坎達布里亞（Cantabria）間行駛的老舊列車，不過後續發現，這批新列車的體型竟然太寬，「無法通過」部分鐵路隧道。

De trenes demasiado anchos a retrasos en la entrega: claves del enfado en Asturias y Cantabria por sus nuevos cercanías https://t.co/DlSuznDC9p — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 20, 2023

這個區域的地形屬於多山地貌，鐵路穿越山脈必須通過隧道，由於鐵路是在19世紀建造的，當時的隧道大小不一，也不符合現代標準。

不僅如此，報導指出，CAF早在2021年3月就通報尺寸有誤，不過西國當局似乎近期才得知這起錯誤，西班牙交通部長桑切斯（Raquel Sanchez）表示近期才知道出問題，西班牙基礎建設秘書長弗洛雷斯（Xavier Flores）坦承幾個月前得知這起事件。

坎達布里亞自治區主席李維拉（Miguel Ángel Revilla）痛批這起事件「糟到難以啟齒」，目前桑切斯已經下令調查誰隱瞞錯誤。

所幸這批新列車仍處在設計階段，尚未交付生產，不過原訂2024年交車、營運的計畫也將延宕至2026年，桑切斯也宣布，直到2026年交車，往來阿斯特利亞斯及坎達布里亞兩地之間的交通全數免費。