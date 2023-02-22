「日本大胃女王」萌梓20日來台，身材嬌小的她曾經連續三年在《火力全開大胃王》拿下第一名的寶座，來台灣超過10次的她表示非常喜歡台灣，覺得台灣人很溫柔，食物也很好吃，這次來台最想吃蚵仔煎跟鴨血，也很想品嘗道地的台菜。萌梓在日本就耳聞台灣大胃王小慧，這次難得來台，小慧也盡地主之誼，邀請萌梓共享一桌萬元的台菜宴，第一次吃到白斬玉米雞的萌梓，露出幸福表情，「沒有吃過這樣口感的雞肉，外皮還QQ的，是日本人會喜歡的味道。」兩人一瞬間就開心地掃光桌上所有菜。

萌梓（左）相當喜歡台灣菜，右為小慧。（緯來提供）

提起這次小慧在岩手縣比賽一口麵，以5分鐘208碗拿下女子組第2名的佳績，萌梓表示小慧真的很厲害，可以在短時間吃下這麼多碗，萌梓也分享自己曾在沒有時間限制的情況下挑戰一口麵，當時吃下1006碗蕎麥麵，讓小慧驚呼果然是拿下三連霸的大胃女王。參加過許多場大胃王比賽的萌梓，還分享許多大胃王比賽經驗，像是水分拿捏及時間配速等等，對於萌梓如何同時兼顧大胃王的職業又能保持苗條身材，她坦言因為自己也是日本女子偶像團體的成員，所以一周有一半以上的時間都在唱歌跳舞，再加上運動才能維持身材。

小慧期許將來有機會在日本《火力全開大胃王》比賽拿下勝利，萌梓表示看過小慧的影片，也對小慧非常有信心，還無私分享曾經有前輩教她用吃乾魷魚來訓練咀嚼肌，除此之外還分享自己曾經在比賽中吃過140根香蕉：「只要想著家人的支持就能吃更多。」