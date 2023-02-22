氣候變遷影響，南部地區久旱不雨，繼高雄水情燈號由藍燈轉為綠燈，3月起嘉義地區將從綠燈轉黃燈，台南地區則由黃燈轉橙燈的警訊，為降低如2021年旱象在中部地區帶來嚴重影響之發生機率。市長盧秀燕今天率水利局長范世億及經濟發展局長張峯源等人前往石岡壩視察，了解大台中供水情形。

石岡壩為位於大甲溪最下游堰壩，肩負著大台中地區民生用水的重責。(陳世宗攝)

石岡壩為位於大甲溪最下游堰壩，自1977年完工後便供應大台中地區與彰化縣部份地區之公共給水、工業用水、農業灌溉用水，與台灣中部地區之經濟發展有著密不可分之關係，肩負著大台中地區民生用水的重責。

台中市長盧秀燕今天率水利局長范世億等人，前往石岡壩視察，了解大台中供水情形。(陳世宗攝)

針對中央北水南送計畫，媒體問市長盧秀燕的看法？盧秀燕說，如果中、北部水源充足，北水南送當然沒有問題管線也應部署，不過若水源不足的話，空有管線建置而無水可送，可能是需要面臨的問題；所以中央可能要思考，管線建置與水源調度以外，更重要的是水從何來？有沒有缺水、有沒有水可以供應，這才是一個問題。

媒體問水利署副署長黃宏莆，如果核二廠2號機3月後除役，水力發電與水資源供需平衡的配套措施為何？黃宏莆表示，針對水情部分，盧市長已提醒今年春雨狀況不是非常好，這部分會依盧市長提醒做好相關調度。

水利署副署長黃宏莆強調，有關發電與用水部分，目前原則上會評估下游用水量，在水資源與發電之間取得平衡。(陳世宗攝)

黃宏莆說，有關發電與用水部分，目前原則上會評估下游用水量，例如石岡壩一天約供應100多萬噸用水量，將運用群壩包含德基水壩、青山壩、谷關壩到後續的馬鞍壩、石岡壩等水資源，在用水總量之下，讓台電公司依照尖峰流量需求適量發電，在水資源與發電之間取得平衡，這些都是非常重要的事情。

立委江啟臣指出，盧秀燕市長特別關心大台中的供水狀況，今年特別提早視察，就是要提醒相關單位上緊發條，不要讓兩年前的缺水惡夢再度上演。經濟部日前提出將核二廠2號機組停機除役，由水利發電補電，然而水利發電屬綠色能源，應該是輔助而不是主要，萬一因為水力發電導致民生用水問題，恐得不償失，請經濟部深思。

江啟臣強調，近期人民已經因為物價、蛋價高漲苦不堪言，經濟部應該注意電力發展與供水問題，不要放任通膨還缺水電，別讓民眾的日常生活一再受到影響。