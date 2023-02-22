以一杯咖啡友善土地，7-11投入「永續農場」啟動咖啡循環再生計畫，將門市咖啡渣透過系統回收機制，藉由農業生技轉製成有機肥料，施用於7-11契作高麗菜田間，高麗菜採收後使用於鮮食配菜、或於門市整顆新鮮販售，讓CITY CAFE完成一趟earth to earth旅程。

統一超商連續四年入選道瓊永續指數DJSI，是台灣唯一零售業者入選，各項綠色營運指標獲國際肯定，為推動綠色消費，7-11展開了全新的專案，內部耗時近1年半時間，啟動跨單位合作、並偕同咖啡與鮮食相關供應商，與專業農業生技團隊深度合作，領先市場啟動「永續農場」計畫，順利栽培收成專屬7-11的永續高麗菜。

7-11指出，「永續農場」計畫透過回收門市咖啡渣、轉製有機肥後施用於農作物上，農作物採收後作為鮮食便當配菜及生鮮蔬果再回到門市販售，這一趟咖啡循環再生旅程，首批回收再生咖啡渣近1公噸，預計採收約1.2萬顆新鮮高麗菜，推估可製作70萬個鮮食便當配菜，將於中南部7-11限量、限店販售，部分鮮採高麗菜即日起於570間門市生鮮蔬果專區限量販售。

此外，7-11也於門市推出「i珍食」惜食專案減少食材浪費，平均每間門市可提升1成食材使用率；2022年更整合集團內部資源自建「OPEN iECO循環杯機」提供循環杯租借服務等，目前已有近5000人次體驗；更於全台門市增設由集團自建「高效智慧回收機」，累積回收近150萬個寶特瓶與近30萬顆乾電池，讓消費者以最便利的方式實踐綠色消費。