經濟部國際貿易局委託外貿協會於2月21日舉辦「2023年立陶宛商機日」，協助共18家立陶宛業者對台採購或尋求在台合作夥伴，其18家立陶宛業者，採購產品含括貨櫃船、冷凍船、機械設備、五金零配件、太陽能模組用元件、智能軟體開發，其餘合作產業包括食品、物流等，共媒合近60家台灣業者，洽談80場次，促成商機2588萬美元(立商統計2085萬美元)商機，成果豐碩。

本活動由外貿協會秘書長王熙蒙以及立陶宛工業家聯合會會長Mr.Vidmantas Janulevicius與立陶宛工程與技術協會總監Mr.Darius Lasionis共同揭開序幕。貿協秘書長王熙蒙指出，受到新冠疫情、俄烏戰爭等地緣政治衝突影響，全球供應鏈結構面臨調整，特別是台灣已成為布局重點，本訪團是台灣室內口罩解禁後的第一團，並著重於台立韌性供應鏈合作。

貿協去年已舉辦超過800多場的台立企業媒合會，協助台立業者全面拓銷，相信藉由此次商機日，我商可與立商建立實質合作關係。

國發會龔明鑫主委周二也接見立陶宛經創部次長澤麥提斯(Karolis Zemaitis)、首任駐台代表盧思融(Paulius Lukauskas)等一行4人。龔主委表示，歡迎澤麥提斯次長再次到訪台灣，去(111)年9月澤麥提斯次長首次訪台，不到半年又再次率約30家企業訪台，展現雙方堅定的友誼，雙邊合作將持續發展擴大。

龔主委進一步指出，目前台立已在半導體、雷射等面向展開合作，在太空領域亦具合作潛力，隨著邊境逐漸開放，期盼能合作推動觀光。中東歐投資及融資基金與立陶宛合作部分，已各通過2案，後續將在中東歐地區持續發掘更多合作機會，促成更多台立新創及經貿實質互動。

澤麥提斯次長表示，台灣與立陶宛自2021年來開始深化合作，至2023年已逐漸有成果，可向世界展現台立攜手的成功典範模式。期盼雙邊關係能持續發展，一年比一年更好。

立陶宛工業家聯合會會長Mr.Vidmantas Janulevicius驚豔於台灣在半導體與工業的實力，此次率領立陶宛企業訪團來希望能尋求與台灣產業合作，也歡迎台灣業者把立陶宛當成一個拓展中東歐的中心。

我國出口至立陶宛產品以積體電路、汽機車零配件、機械零配件、塑膠製品與ICT產品為主，而我自立國進口則為實驗試劑、木材家具、雷射設備、化學肥料、醫療用儀器等，相信透過本次商機日活動能發掘更多台立產業合作項目，並搜尋更多台立商機活動拓展歐洲市場。