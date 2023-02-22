北市刑大破獲「兔爺」洗錢水房，救出6名被囚禁在嘉義旅館的肉票，加上之前逃走、期滿離開的4人，提供帳戶的民眾共有8男2女10人，但警方發現，其中有5個年輕人是自願賣薄子，因為人頭帳戶最近十分搶手，兔爺開出1本15萬的高價，不少人覺得有吃有住，在旅館關1個月就能「輕鬆賺」，樂得交出帳戶，看到警察來「救」人時也毫無反應。

警方指出，「兔爺」集團在網路刊登「小額借貸」、「求職」等廣告，吸引民眾上門詢問，但其實說到最後，集團都會直接攤牌，向對方借存摺，講好1本15萬，用到薄子變成警示帳戶為止，期限通常是3周至1個月，這段期間為免持有人反悔、報警，所以要到旅館裡面暫住。

「面試」過程中，有人覺得可疑會拒絕，但至少有5個年紀在20至30歲的民眾，聽到之後覺得很好賺，馬上一口答應，主動跟集團到嘉義旅館長住。

警方調查，這些人在旅館內有人監視，除非許可不能外出，兔爺會提供三餐，他們每天在房間裡面滑手機、追劇，每天躺平耍廢，在掌握的10名被害人中，有2人越想越不妥逃走、另2人期滿收錢走人，警方當天攻堅救出6名肉票時，眾人沒有獲救的喜悅，反而有人暗中擔心收不到錢。

專案人員偵訊後，認為這6人都知道交薄子給詐騙集團，認定6人也是共犯，依詐欺罪將他們一併送辦，也對時下部分年輕人不顧一切賺快錢的想法感到無奈。