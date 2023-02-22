來自台中1行4人的登山隊伍攀登能高越嶺道全段，未料45歲林姓領隊20日行經五甲崩壁時，不慎失足墜落150米的邊坡，團員下切救援發現已失去呼吸心跳，經救難隊員趕赴上山已接觸死者，處理完後將協請空勤協助吊掛下山。

4人登山隊伍原預計利用3天時間攀登能高越嶺道全段，19日自南投縣仁愛鄉的西端屯原登山口進，21日從花蓮縣秀林銅門出，不過林男20日下午3時許行經路線較為險峻、坡度高達75度的五甲崩山路段時，不慎失足，跌落150米的邊坡。

隊員見林男摔落邊坡，立刻下切救援，不過接觸到他時，已發現他無呼吸心跳，其中一名江姓隊員趕緊透過LINE山域義消搜救群組，請成員協助報案。

花蓮縣消防局獲報後，6名警消、2名林務局巡山員及1名義消立即於壽豐分隊完成集結，並出發前往目標區，並於今天（22日）中午接觸到林男，不過人已明顯死亡，目前正處理相關程序，並搬移到空曠處，預計下午4、5點完成，屆時如氣候許可，將協請空勤總隊出動直升機，協助吊掛下山。

至於該隊伍是否違反《花蓮縣登山活動管理自治條例》，消防局表示，待隊員全數下山後，將進行檢核，如有違反則會進行開罰。